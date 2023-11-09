الاحتلال يغلق مداخل قرية كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مداخل قرية كيسان، شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية الرئيسة وبعض الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، الأمر الذي عزل القرية عن محيطها الخارجي .
يشار إلى مستعمرين بحماية ومشاركة جنود الاحتلال، اعتدوا اليوم على رعاة أغنام في القرية وأصابوا اثنين منهم بجروح ورضوض، كما داهموا عددا من منازل المواطنين.
MENAFN09112023000205011050ID1107402694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.