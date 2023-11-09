الاحتلال يغلق مداخل قرية كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مداخل قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية الرئيسة وبعض الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، الأمر الذي عزل القرية عن محيطها الخارجي .

يشار إلى مستعمرين بحماية ومشاركة جنود الاحتلال، اعتدوا اليوم على رعاة أغنام في القرية وأصابوا اثنين منهم بجروح ورضوض، كما داهموا عددا من منازل المواطنين.



