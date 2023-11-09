عشرات الشهداء والجرحى في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/استشهد اليوم الخميس، عشرات المواطنين وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر، باستشهاد 4 مواطنين وأصيب آخرون من عائلة الغرة في قصف صاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلهم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، وما زال عدد من المفقودين تحت الركام.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة الشعراوي في الحي، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية على الأقل ثلاثة منازل في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع 6 شهداء وإصابة العشرات منهم اطفال ونساء.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، واستهدفت خمس بنايات سكنية ومنازل مأهولة، ما أوقع شهداء ومصابين لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليه بسبب استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأخرى في حي النصر والشيخ رضوان وحي التفاح ما أوقع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، مخلفا 10812 شهيدا منهم 4412 طفلا، إضافة إلى إصابة 26905 مواطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



