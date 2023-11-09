عشرات الشهداء والجرحى في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN/استشهد اليوم الخميس، عشرات المواطنين وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر، باستشهاد 4 مواطنين وأصيب آخرون من عائلة الغرة في قصف صاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلهم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، وما زال عدد من المفقودين تحت الركام.
كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة الشعراوي في الحي، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح.
كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية على الأقل ثلاثة منازل في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى وقوع 6 شهداء وإصابة العشرات منهم اطفال ونساء.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، واستهدفت خمس بنايات سكنية ومنازل مأهولة، ما أوقع شهداء ومصابين لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليه بسبب استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار.
كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأخرى في حي النصر والشيخ رضوان وحي التفاح ما أوقع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، مخلفا 10812 شهيدا منهم 4412 طفلا، إضافة إلى إصابة 26905 مواطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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