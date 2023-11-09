سودانيون يبحثون عن الشراكات مع نظرائهم البرازيليين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – يبحث المدراء التنفيذيون لشركة بوادي الضعين السودانية المتواجدين حالياً في ساو باولوعن الشراكات مع شركات برازيلية متخصصة في المنتجات الزراعية واللحوم. وتهدف شركة البوادي إلى استيراد المنتجات البرازيلية وإلى بيع الصمغ العربي في البرازيل. حيث صرح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد حامد ابكر لوكالة الأنباء العربية البرازيلية:“لدينا مساحات شاسعة من الاراضي الصالحة للزراعة ونريد أن يكون لدينا شركاء برازيليين”.

وكان كل من الرئيس التنفيذي محمد حامد أبكر والمدير العام كمال حسن علي ومستشار تطوير الاعمال عمر بابكر(في الصورة أعلاه) قد زاروا مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو يوم الاثنين 6 تشرين الثاني/نوفمبر, حيث اجتمعوا مع الرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة تامر منصور ومستشار العلاقات المؤسسية في الغرفة باسل أبو لطيف.

وأكد أبكر قائلاً:“لدى البرازيل خبرة متقدمة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. ولدينا أراضي شاسعة صالحة للزراعة ولدينا اليد العاملة والآليات. علينا أن نطور قطاعنا الزراعي أكثر وزيادة الانتاج ونبحث عن شراكات مع شركات منتجة للقيام بالتسويق معاً”. يتواجد مدراء الشركة في البرازيل لهذا الاسبوع في أجندة عمل حيث سيلتقون مع الشركات والقطاعات المؤسساتية المنتجة للحوم الأبقار والدجاج.

كما تهتم الشركة إلى جانب تحقيق الشراكات في استيراد وتصدير المنتجات. ومن ضمن تلك المنتجات التي ترغب البوادي باستيرادها (السكر واللحوم المجمدة و الماشية الحية). أما فيما يتعلق بالماشية الحية فإنه سيتم استيراد وإعادة تصدير هذا المنتج إلى مصر وغيرها من الدول. من ناحية أخرى من الممكن للشركة أن تصدر الصمغ العربي و الأعشاب والبذورمثل الكركديه وغيرها. حيث يقول أبكر“إذا كانت هناك مفاوضات ناجحة، فيمكننا إبرام صفقات”.

وكان أبكر قد زار البرازيل في العام 2014 حيث استورد معدات ومنتجات زراعية. أما الدكتور كمال حسن علي فهو دبلوماسي شغل منصب الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ووزير التعاون الدولي في السودان. وتمتلك الشركة مزارع لتربية الماشية والأغنام في ولايات شرق دارفور وكردفان وأم درمان، وغيرها من المنتجات التي تقوم بتصنيعها وتصديرها.





[18:31] Bassel Abou Latif ماركوس كارييري- وكالة الانباء العربية البرازيلية