سودانيون يبحثون عن الشراكات مع نظرائهم البرازيليين

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
ساو باولو – يبحث المدراء التنفيذيون لشركة بوادي الضعين السودانية المتواجدين حالياً في ساو باولوعن الشراكات مع شركات برازيلية متخصصة في المنتجات الزراعية واللحوم. وتهدف شركة البوادي إلى استيراد المنتجات البرازيلية وإلى بيع الصمغ العربي في البرازيل. حيث صرح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد حامد ابكر لوكالة الأنباء العربية البرازيلية:“لدينا مساحات شاسعة من الاراضي الصالحة للزراعة ونريد أن يكون لدينا شركاء برازيليين”.
وكان كل من الرئيس التنفيذي محمد حامد أبكر والمدير العام كمال حسن علي ومستشار تطوير الاعمال عمر بابكر(في الصورة أعلاه) قد زاروا مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو يوم الاثنين 6 تشرين الثاني/نوفمبر, حيث اجتمعوا مع الرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة تامر منصور ومستشار العلاقات المؤسسية في الغرفة باسل أبو لطيف.
وأكد أبكر قائلاً:“لدى البرازيل خبرة متقدمة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. ولدينا أراضي شاسعة صالحة للزراعة ولدينا اليد العاملة والآليات. علينا أن نطور قطاعنا الزراعي أكثر وزيادة الانتاج ونبحث عن شراكات مع شركات منتجة للقيام بالتسويق معاً”. يتواجد مدراء الشركة في البرازيل لهذا الاسبوع في أجندة عمل حيث سيلتقون مع الشركات والقطاعات المؤسساتية المنتجة للحوم الأبقار والدجاج.
كما تهتم الشركة إلى جانب تحقيق الشراكات في استيراد وتصدير المنتجات. ومن ضمن تلك المنتجات التي ترغب البوادي باستيرادها (السكر واللحوم المجمدة و الماشية الحية). أما فيما يتعلق بالماشية الحية فإنه سيتم استيراد وإعادة تصدير هذا المنتج إلى مصر وغيرها من الدول. من ناحية أخرى من الممكن للشركة أن تصدر الصمغ العربي و الأعشاب والبذورمثل الكركديه وغيرها. حيث يقول أبكر“إذا كانت هناك مفاوضات ناجحة، فيمكننا إبرام صفقات”.
وكان أبكر قد زار البرازيل في العام 2014 حيث استورد معدات ومنتجات زراعية. أما الدكتور كمال حسن علي فهو دبلوماسي شغل منصب الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ووزير التعاون الدولي في السودان. وتمتلك الشركة مزارع لتربية الماشية والأغنام في ولايات شرق دارفور وكردفان وأم درمان، وغيرها من المنتجات التي تقوم بتصنيعها وتصديرها.
[18:31] Bassel Abou Latif ماركوس كارييري- وكالة الانباء العربية البرازيلية
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