البرازيل بأذرعٍ مفتوحة للتّرحيب بالسياح المسلمين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

*بقلم مارسيلو فريشو

السياحة، على الرغم من أنها تجلب المتعة و الترفيه وتعتبر نشاطًا اقتصاديًا، إلا أنها وقبل كلّ شيء، أداةٌ فعّالة لتعزيز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين الشعوب و الدول. وهي أيضًا جسرٌ يسهم في تحقيق التكامل والفهم بين الرؤى المتنوعة للعالم. وعلى صعيد العالم الإسلامي، فقد انعكس التمكين الاقتصادي للشعوب المسلمة، خاصة خلال العقدين الأخيرين، في ازدياد عدد الأفراد الذين يعتنقون الإسلام ويخوضون رحلاتهم حول العالم، سواء لأغراض الأعمال أو الترفيه. تترجم هذه الحركة إلى ما يعرف بـ“السياحة الحلال”، والتي شغلت مكانًا بارزًا وجذبت انتباه الوكالات الرئيسية الدولية الرائدة في ترويج السياحة.

إنَّ مصطلح“حلال” باللغة العربية يعني“مشروع” أو“مسموح به”، ويشير إلى كل ما يتوافق مع مبادئ الشريعة، أي القانون الإسلامي الذي يشمل تعاليم الكتاب المقدس للإسلام، القرآن. وعلى هذا، تهدف السياحة الحلال إلى تقديم تجربة سياحية تحترم خصوصيات الثقافة الإسلامية، بدءًا من توفير الأطعمة التي تُنتج وفقًا لمبادئ الحلال، وصولاً إلى احترام الممارسات الدينية، مثل تحديد اتجاه القبلة نحو مكة المكرمة في أوقات الصلاة.

وفي السياق البرازيلي، نحن في الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة (Embratur)، نعمل على تبني هذا النهج الشامل في وجهاتنا السياحية، مظهرين عبر ذلك التزام بلدنا باحترام واستضافة التنوع الثقافي والديني، وتعزيز صورتنا أمام العالم كبلد متسامح وشمولي. إنّ هدفنا هو تقديم تجربة سياحية عالية الجودة للمسافرين المسلمين، ولتحقيق ذلك، تعمل الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة بتنسيقٍ وثيق مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وكما يعلم البعض، تعمل هذه الهيئة [الغرفة التجارية العربية البرازيلية] في مجال الخدمات والمنتجات الحلال، وتعتبر مرجعًا لنا ولجميع سلسلة خدمات السياحة البرازيلية. حيث أنَّ الترويج للسياحة الحلال يتطلب جهداً مشتركًا من قطاعات متعددة، بدءًا من صناعة الأغذية وصولاً إلى سلسلة خدمات السياحة. علمًا بأنّه من بين هذه القطّاعات، تقف مصانع اللحوم البرازيلية في الصدارة، حيث تمتلك أكثر من 90% من هذه المنشآت في بلدنا شهادة الحلال. أمّا على صعيد السياحة فحاليًا، تحتلّ ولايتي ساو باولو وفوز دو إغواسو المرتبة الأولى من حيث احتضانهما لأكبر الجاليات المسلمة في البرازيل، مّما يجعلهما وجهتين رئيسيتين لدينا نظرًا لاعتمادهما استراتيجيات مخصصة للسياحة الحلال.

إحدى المهام التي تقودها اليوم الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة هي نشر مفهوم الحلال في جميع أنحاء البلاد، حيث تسعى إلى جذب أكبر عدد من الجهات العامة والخاصة و تضمينهم في هذه العملية. كما إلى تدريب الفرق، وتقييم وتكييف العمليات الإنتاجية، وإنشاء وتكييف الجولات والتجهيزات السياحية، وهذه هي فقط بعض الجوانب التي يجب مراعاتها.

علاوةً على ذلك، لا بدّ من التنويه إلى أنَّ الوكالة مفتوحة للحوار مع الدول ذات الأغلبية المسلمة، أو التي تحتوي في هيكلها الاجتماعي على مشاركة هامة من المسلمين، وذلك من أجل إنشاء برامج واستثمارات جديدة متعلقة بالسياحة الحلال. فضلًا عن أنّنا كجزء من حكومة الرئيس لولا، لدينا أيضًا مهمة سياسية للمساهمة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البرازيل وهذه الدول من خلال السياحة.

نحن ندرك أن الاستثمار في السياحة الحلال من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية كبيرة للبرازيل. ويظهر هذا نضجنا وكفاءتنا في استقبال السياح، كما يعزز صورة البلد كوجهة تحترم التنوع الثقافي والديني و ترحّب به. ومن جهة أخرى، يتيح ذلك لنا الوصول إلى سوق ذات قوة شرائية عالية، وقادرة على جذب تدفقات كبيرة من الزوّار.

ووفقًا للمعلومات التي أبرزتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، يُقدر عدد السكان المسلمين في العالم بحوالي 1.9 مليار شخص، ممثلين بذلك 24.5% من إجمالي السكان. وعليه فإذا ما تم اعتبار الدول الإسلامية كأمة واحدة، لكانت ثالث أكبر أمّة في العالم. ولاشكّ بأنّ البرازيل اليوم مستعدّة بأذرع مفتوحة دائمًا للترحيب بهذه الفئة المتزايدة باستمرار في أعدادها.

*مارسيلو فريشو: رئيس الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة (Embratur).

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان





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