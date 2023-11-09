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أفريكسم بنك: 2.3 تريليون دولار سنويًا إيرادات الصناعات الإبداعية عالميًا - جريدة البورصة

11/9/2023 2:03:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > قالت نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسم بنك” كانايو أواني، إن الصناعات الإبداعية مثل الموسيقى والموضة والرياضة والطهي تنتج إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًا بالعالم، ورغم ذلك لا تتعدى نسبة مساهمة إفريقيا في هذه الصناعة 1%.

وأضافت كانايو أواني – خلال افتتاح فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تستضيفه مصر خلال الفترة (9 – 15) نوفمبر الجاري – أن قارة إفريقيا تمتلئ بالإبداع والقصص غير المحكية من ليالي الصحراء للساحل، وأن ًهناك الكثير من الإبداع منتظر القيام به من أبناء القارة السمراء.

وأوضحت أن الأيام القادمة ستشهد اكتشاف مواهب المزيد من الأفارقة بالصناعات الخلاقة مثل الموسيقي وغيرها، حيث أن الكثير من المجالات الخاصة بالترفيه والإبداع يمكنها توليد الكثير من الأرباح.

وتابعت أن فجوات التوصل الرقمي وكذلك مشاكل البنية التحتية تواجه العاملين في تلك الصناعات، وتحتاج توفير دعم يتعلق بالإنتاج والتدريب والإرشاد من أجل المساهمة في توفير فرص عمل داخل إفريقيا وخارجها.

ولفتت إلى أن البنك قد أطلق دعوة لاشتراك صانعي الأفلام القصيرة لتعرض على مدار الأيام المقبلة خلال جلسات المعرض، وأنه سيتم تقديم جوائز للفائزين.

تستضيف القاهرة اعتبارا من اليوم الخميس النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية“IATF2023” والذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات خلال الفترة (9 – 15) نوفمبر والذي كان الاتحاد الإفريقي قد أعلنه عامًا لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA) ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية خلاله بقيمة 45 مليار دولار.

أ. ش. أ

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