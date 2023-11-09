يو بى إس يتلقى طلبات بقيمة 36 مليار دولار لشراء سندات الدرجة الأولى الإضافية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > كشف الطلب القوي على طرح بنك“يو بي إس- UBS” السويسري، لسندات من الدرجة الأولى الإضافية، عن عودة ثقة المستثمرين في هذا السوق للاستثمار الخطر بعد الجدل الذي أعقب انهيار مصرف“كريدي- Credit Suisse”.

وقال الرئيس التنفيذي“سيرجيو إرموتي” في منتدى“بلومبرج” للاقتصاد الجديد في سنغافورة الخميس، إن الطلبات البالغة 36 مليار دولار التي تلقاها البنك أمس لإصدارات سندات الدرجة الأولى الإضافية هي“أحد الأحداث البارزة”.

وأضاف أنها حدث مهم للغاية منذ أن وافق بنكه على الاستحواذ على منافسه المحلي“كريدي سويس” في مارس، في صفقة ترتب عليها حذف قيمة سندات الدرجة الأولى الإضافية للمصرف المنهار.

وذكر“إيرموتي”:“الناس يدركون ببطء ولكن بثبات أن هذا الحدث في مارس كان حدثًا مميزًا، ورغم أن فئة الأصول كان يُنظر إليها على أنها غير قابلة للاستثمار، إلا أنها تظل رأس مال ممتص للخسارة وله شروط جذابة للغاية”.

وذكرت“بلومبرج” في وقت سابق، أن اثنين من المستثمرين الذين تكبدوا خسائر بعد شطب قيمة سندات الدرجة الأولى الإضافية لبنك“كريدي سويس” في مارس، قدموا طلبات للحصول على حصة من طرح“يو بي إس”.

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