يو بى إس يتلقى طلبات بقيمة 36 مليار دولار لشراء سندات الدرجة الأولى الإضافية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
كشف الطلب القوي على طرح بنك“يو بي إس- UBS” السويسري، لسندات من الدرجة الأولى الإضافية، عن عودة ثقة المستثمرين في هذا السوق للاستثمار الخطر بعد الجدل الذي أعقب انهيار مصرف“كريدي- Credit Suisse”.
وقال الرئيس التنفيذي“سيرجيو إرموتي” في منتدى“بلومبرج” للاقتصاد الجديد في سنغافورة الخميس، إن الطلبات البالغة 36 مليار دولار التي تلقاها البنك أمس لإصدارات سندات الدرجة الأولى الإضافية هي“أحد الأحداث البارزة”.
وأضاف أنها حدث مهم للغاية منذ أن وافق بنكه على الاستحواذ على منافسه المحلي“كريدي سويس” في مارس، في صفقة ترتب عليها حذف قيمة سندات الدرجة الأولى الإضافية للمصرف المنهار.
وذكر“إيرموتي”:“الناس يدركون ببطء ولكن بثبات أن هذا الحدث في مارس كان حدثًا مميزًا، ورغم أن فئة الأصول كان يُنظر إليها على أنها غير قابلة للاستثمار، إلا أنها تظل رأس مال ممتص للخسارة وله شروط جذابة للغاية”.
وذكرت“بلومبرج” في وقت سابق، أن اثنين من المستثمرين الذين تكبدوا خسائر بعد شطب قيمة سندات الدرجة الأولى الإضافية لبنك“كريدي سويس” في مارس، قدموا طلبات للحصول على حصة من طرح“يو بي إس”.
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