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المصريين الأفارقة: المعرض الأفريقي للتجارة يبحث الفرص الاستثمارية بالقارة

11/9/2023 2:03:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أشاد المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، باستضافة مصر للنسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة.

وطالب إسماعيل، بضرورة الاستفادة من المعرض فى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من إمكانيات ومقومات القارة الأفريقية، وتوفير احتياجات القارة من خلال تعزيز معدلات التبادل التجاري البيني.

وانطلق المعرض بمشاركة واسعة من 75 دولة، وأكثر من 1600 عارض من الدول الأفريقية بمركز مصر للمعارض، والذى ينظمه الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

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