المصريين الأفارقة: المعرض الأفريقي للتجارة يبحث الفرص الاستثمارية بالقارة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشاد المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، باستضافة مصر للنسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة.
وطالب إسماعيل، بضرورة الاستفادة من المعرض فى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من إمكانيات ومقومات القارة الأفريقية، وتوفير احتياجات القارة من خلال تعزيز معدلات التبادل التجاري البيني.
وانطلق المعرض بمشاركة واسعة من 75 دولة، وأكثر من 1600 عارض من الدول الأفريقية بمركز مصر للمعارض، والذى ينظمه الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
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