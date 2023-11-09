معيط: نتطلع لزيادة التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار بـ5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تتطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية بين مصر وتركيا لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ10 مليارات دولار في العام الماضي.

وأضاف معيط، خلال لقائه مع رفعت هيسارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركى اليوم، أننا نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر؛ بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة.

‏وأوضح أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة ((كورونا)) حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وقال معيط:“تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، حيث نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية فى السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار”.

ولفت إلى أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.