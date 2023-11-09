معيط: نتطلع لزيادة التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار بـ5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تتطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية بين مصر وتركيا لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ10 مليارات دولار في العام الماضي.
وأضاف معيط، خلال لقائه مع رفعت هيسارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركى اليوم، أننا نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر؛ بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة ((كورونا)) حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وقال معيط:“تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، حيث نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية فى السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار”.
ولفت إلى أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.
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