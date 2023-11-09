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تنمية المشروعات وإرادة يوقعان عقدًا للتمويل متناهى الصغر بـ100 مليون جنيه

11/9/2023 2:03:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل التعاون المثمر مع شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري لتنفيذ خطة عمل شاملة وتوسيع قاعدة انتشار تلك الشركات لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، بما ينعكس على تعزيز دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر.

وأوضح أن العقد يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية بمختلف المحافظات مما يعمل على الحد من انتشار البطالة.

وأشار الى أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض التمويل للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.

واضاف أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 3000 مستفيد ومستفيدة، فيما يصل تمويل المشروع الواحد الى 220الف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي، لخلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب في المناطق المهمشة بما يساهم في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.

من جانبه اعرب ‎ عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالتوقيع مع مؤسسه عريقه تتراى اهدافها مع اهداف شركه إراده فى تعزيز الشمول المالى وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة الى التوافق على اهمية البعد الاجتماعى و تمكين الشباب والعمل على تضمينهم فى مجالات التنمية الشاملة.

وشركة“إرادة” هي شركة مصرية تأسست في 2022 بالشراكة بين شركة اتصالات مصر وصندوق مصر السيادي حيث ضخت تمويلات تتجاوز الــ300 مليون جنيه خلال 6 أشهر جرى توجيهها لـ13 ألف من الشباب.

أ. ش. أ

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