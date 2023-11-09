تنمية المشروعات وإرادة يوقعان عقدًا للتمويل متناهى الصغر بـ100 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل التعاون المثمر مع شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري لتنفيذ خطة عمل شاملة وتوسيع قاعدة انتشار تلك الشركات لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، بما ينعكس على تعزيز دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر.
وأوضح أن العقد يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية بمختلف المحافظات مما يعمل على الحد من انتشار البطالة.
وأشار الى أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض التمويل للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.
واضاف أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 3000 مستفيد ومستفيدة، فيما يصل تمويل المشروع الواحد الى 220الف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي، لخلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب في المناطق المهمشة بما يساهم في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.
من جانبه اعرب عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالتوقيع مع مؤسسه عريقه تتراى اهدافها مع اهداف شركه إراده فى تعزيز الشمول المالى وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة الى التوافق على اهمية البعد الاجتماعى و تمكين الشباب والعمل على تضمينهم فى مجالات التنمية الشاملة.
وشركة“إرادة” هي شركة مصرية تأسست في 2022 بالشراكة بين شركة اتصالات مصر وصندوق مصر السيادي حيث ضخت تمويلات تتجاوز الــ300 مليون جنيه خلال 6 أشهر جرى توجيهها لـ13 ألف من الشباب.
أ. ش. أ
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