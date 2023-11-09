النصر: لم ننتج حتى الآن أي سيارة كهربائية على خطوطنا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه لم يتم حتى الآن إنتاج أي سيارة كهربائية على خطوطها، مضيفة أن هناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، أنه تم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وهى معلومات مغلوطة وغير صحيحة نشرتها صحفات مجهولة المصدر بشأن شركة النصر لصناعة السيارات.

وقالت الوزارة، إن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات.

وأكدت الشركة، أنها قامت مؤخرًا بإنتاج أتوبيس سياحي صديق للبيئة وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات“EURO 6′′، واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك ميني باص للعمل في منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل.

وأشارت إلى مساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري.

أ ش أ