النصر: لم ننتج حتى الآن أي سيارة كهربائية على خطوطنا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه لم يتم حتى الآن إنتاج أي سيارة كهربائية على خطوطها، مضيفة أن هناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية في هذا الشأن.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، أنه تم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وهى معلومات مغلوطة وغير صحيحة نشرتها صحفات مجهولة المصدر بشأن شركة النصر لصناعة السيارات.
وقالت الوزارة، إن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات.
وأكدت الشركة، أنها قامت مؤخرًا بإنتاج أتوبيس سياحي صديق للبيئة وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات“EURO 6′′، واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك ميني باص للعمل في منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل.
وأشارت إلى مساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري.
أ ش أ
MENAFN09112023000202011048ID1107402568
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