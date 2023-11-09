فورى: لا صحة لحدوث هجوم أو اختراق للنظام المعلوماتى للشركة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت شركة فوري – المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر – كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونياً، وأنه لا صحة لأي شائعات تناولها البعض علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

واوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات.

وأفادت الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، كما تفيد الشركة بانها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.