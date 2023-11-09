فورى: لا صحة لحدوث هجوم أو اختراق للنظام المعلوماتى للشركة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت شركة فوري – المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر – كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونياً، وأنه لا صحة لأي شائعات تناولها البعض علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.
واوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات.
وأفادت الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، كما تفيد الشركة بانها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.
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