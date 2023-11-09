فوري تؤكد عدم تسريب أية بيانات مالية أو بنكية خاصة بعملائها

أكدت شركة فوري العاملة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية، كفاءة وأمان مدفوعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونيا، موضحة أنه لا صحة للشائعات التي تناولها بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

أوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت على الفور بالبحث في الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي، وبناء على الاختبارات التي قامت بها فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأية اختراقات، كما أنه لم يتم تسريب أية بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء ، مؤكدة أنها تطبق أعلي معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.

جاء ذلك بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اختراق أنظمة فوري المعلوماتية.