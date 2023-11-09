فوري تؤكد عدم تسريب أية بيانات مالية أو بنكية خاصة بعملائها

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تنفي تعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي
أكدت شركة فوري العاملة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية، كفاءة وأمان مدفوعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونيا، موضحة أنه لا صحة للشائعات التي تناولها بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.
أوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت على الفور بالبحث في الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي، وبناء على الاختبارات التي قامت بها فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأية اختراقات، كما أنه لم يتم تسريب أية بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء ، مؤكدة أنها تطبق أعلي معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.
جاء ذلك بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اختراق أنظمة فوري المعلوماتية.
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