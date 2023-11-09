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6 آلاف سائح يزورون مدينة أبوسمبل

11/9/2023 2:03:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال كبير مفتشي آثار أبو سمبل بأسوان أحمد مسعود إن معبدي رمسيس الثاني، ونفرتاري جنوب أسوان شهدا انتعاشة سياحية كبيرة بوصول أكثر من 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية مع انطلاق الموسم السياحي الجديد.

وأضاف مسعود – في بيان اليوم الخميس – أن الأفواج السياحية وصلت إلى جنوب أسوان عبر رحلتي طيران بمطار أبو سمبل الدولي، و3 بواخر نيلية عبرت بواسطة مياه النيل ببحيرة ناصر، بالإضافة إلى 412 حافلة وأتوبيس سياحي عبر الطريق البري الدولي“أسوان – أبو سمبل”.

وأوضح أن إدارة المعبد ومنطقة آثار أبو سمبل قامتا بتقديم المساعدة للسائحين وتسهيل دخول الزوار الأجانب إلى المواقع الأثرية وتوفير سيارات جولف لكبار السن وغيرهم ؛لنقلهم من بوابات الدخول إلى ساحة المعبدين، وتقديم المساعدات الأخرى لراحة السائحين.

من جانبهم، استمتع السائحون بجولة سياحية داخل معابد أبو سمبل والتي تضم معبدي الملك رمسيس الكبير وزوجته الملكة نفرتاري، والمنحوتين بجبل مطل على بحيرة السد العالي مباشرة، ويحتويان على تماثيل عملاقة بواجهة وداخل المعبدين للملك رمسيس الثاني، والتي تحكي رحلة بطولاته العسكرية وقداسته في العبادة المصرية القديمة.

أ. ش. أ

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