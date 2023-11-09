وزير السياحة والآثار ومفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، مع مفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لشئون السياحة، الدكتور توبياس ليندنر، تبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاستمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الألمانية.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء اليوم الخميس، المعلومات عن الوضع السياحي في البلدين والتنظيم المؤسسي لصناعة السياحة، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ الدور الرقابي والتنظيمي للصناعة، حيث استعرض الوزير دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التي تعد الذراع التسويقي للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة، التي من بينها تنفيذ الحملات الترويجية الدولية في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم حزم من الحوافز لتشجيع منظمي الرحلات وشركات الطيران على تنفيذ برامج ورحلات سياحية إلى مصر.

واستعرض الجانبان آليات العمل الحالية، والخطط والمستهدفات، ومحاور تنفيذ هذه الخطط، وألقى الوزير الضوء على محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، كما تحدث عن التطورات التي شهدتها البنية الأساسية في مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة ولاسيما في مجال الطرق وشبكة المواصلات.

كما عرض وزير السياحة المقومات التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، كما حرص الجانب الألماني على التعرف على الخطط التنموية لمصر في مجال السياحة وعلى الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتحدث الوزير عن التجربة السياحية الثرية والمتنوعة التي يمكن للسائحين الاستمتاع بها خلال زيارتهم لمصر، مشيراً إلى المنتجات السياحية الجديدة الواعدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، التي من بينها منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد الذي تسعى الوزارة من خلاله نحو جعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته، لافتاً إلى أن برنامج زيارة معالم القاهرة الكبرى التاريخية يضم عدداً من المواقع الأثرية المتنوعة، هذا بالإضافة إلى إمكانية استمتاع السائحين ولا سيما الألمان، خلال زيارتهم لمصر، بالمنتج السياحي الإقليمي الجديد الذي يجمع بين مصر والأردن ويقدم فرصة للسائحين والزائرين لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بكل من مدن طابا والقاهرة الكبرى بمصر ومدينتي البتراء والعقبة بالأردن.

وحضر اللقاء السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، ونورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعددٌ من المسئولين.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير الحالية لألمانيا جاءت لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية مع عدد من المسئوليين الحكوميين وكبار مسئولي السياحة الألمان، بجانب عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وممثلي شركات الطيران في السوق الألماني، بجانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية هناك.