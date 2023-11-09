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كلارو تتعاون مع AAA لتقديم خدمات بمجالى الإنشاءات والعقارات - جريدة البورصة

11/9/2023 2:02:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة AAA للاستشارات، وشركة كلارو العقارية، مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاحترافية فى مجالى العقارات والإنشاءات فى مصر والشرق الأوسط.

وتهدف تلك المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الشركتين ورفع خبرتهم فى تقديم نطاق واسع من الحلول المهنية الاحترافية مثل الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وتقدير حالة وجودة العقار وإدارة المرافق واستشارات التكاليف.

وقال المهندس أشرف أنور مؤسس شركة AAA للاستشارات، إن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة القوية بين شركتى AAA للاستشارات وكلارو العقارية والتزامهم بتقديم الخدمات الاحترافية عالية الجودة لعملائهم فى قطاعى العقارات والإنشاءات.

وقال أحمد فتحى المؤسس والمدير التنفيذى لشركة كلارو العقارية، إن مذكرة التفاهم ستمكن الشركتين من العمل سويا وتبادل الخبرات والحلول فى القطاع العقارى.

وتقدم شركتا“كلارو” و”AAA” أحدث الخدمات لعدد كبير من المطورين فى السوق، ومنهم مجموعة شركات الفطيم العقارية، ومجموعة كابيتال للعقارات، وإعمار، والسويدى، وسوديك، وأمريكانا، والشركة الصينية المصرية، وبنك التجارى وفا، والبنك العربى الأفريقى.

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