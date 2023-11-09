كلارو تتعاون مع AAA لتقديم خدمات بمجالى الإنشاءات والعقارات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة AAA للاستشارات، وشركة كلارو العقارية، مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاحترافية فى مجالى العقارات والإنشاءات فى مصر والشرق الأوسط.
وتهدف تلك المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الشركتين ورفع خبرتهم فى تقديم نطاق واسع من الحلول المهنية الاحترافية مثل الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وتقدير حالة وجودة العقار وإدارة المرافق واستشارات التكاليف.
وقال المهندس أشرف أنور مؤسس شركة AAA للاستشارات، إن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة القوية بين شركتى AAA للاستشارات وكلارو العقارية والتزامهم بتقديم الخدمات الاحترافية عالية الجودة لعملائهم فى قطاعى العقارات والإنشاءات.
وقال أحمد فتحى المؤسس والمدير التنفيذى لشركة كلارو العقارية، إن مذكرة التفاهم ستمكن الشركتين من العمل سويا وتبادل الخبرات والحلول فى القطاع العقارى.
وتقدم شركتا“كلارو” و”AAA” أحدث الخدمات لعدد كبير من المطورين فى السوق، ومنهم مجموعة شركات الفطيم العقارية، ومجموعة كابيتال للعقارات، وإعمار، والسويدى، وسوديك، وأمريكانا، والشركة الصينية المصرية، وبنك التجارى وفا، والبنك العربى الأفريقى.
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