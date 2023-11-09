2.1 مليار درهم التصرفات العقارية فى دائرة الأراضى والأملاك فى دبى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 397 مبايعة بقيمة 1.78 مليار درهم منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 1.21 مليار درهم و286 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 571.64 مليون درهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 45.6 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 43.35 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.
وتصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 388.49 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 517.07 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 11.3 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.
وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 80.17 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 43.62 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 18.16 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 206.44 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 74.39 مليون درهم و93 رهن فلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 23.3 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 19 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 183.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 22.62 مليون درهم.
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