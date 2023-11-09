2.1 مليار درهم التصرفات العقارية فى دائرة الأراضى والأملاك فى دبى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 397 مبايعة بقيمة 1.78 مليار درهم منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 1.21 مليار درهم و286 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 571.64 مليون درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 45.6 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 43.35 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 388.49 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 517.07 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 11.3 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 80.17 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 43.62 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 18.16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 206.44 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 74.39 مليون درهم و93 رهن فلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 23.3 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 183.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 22.62 مليون درهم.