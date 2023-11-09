Thursday, 09 November 2023 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع معدلات التأخر فى سداد الرهن العقارى الأمريكى خلال الربع الثالث - جريدة البورصة

11/9/2023 2:02:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع معدل التأخر في سداد قروض الرهن العقاري على العقارات السكنية في الولايات المتحدة إلى نسبة معدلة موسميًا قدرها 3.62% من جميع القروض المستحقة في نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وبحسب تقرير جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفع معدل التأخر في السداد بمقدار 25 نقطة أساس عن الربع الثاني من العام الجاري، وبزيادة 17 نقطة أساس عن العام الماضي، كما زادت نسبة القروض التي بدأت فيها إجراءات الحجز على الرهن بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.14%.

وعلى أساس فصلي، ارتفع معدل التأخر في السداد لمدة 30 يومًا بمقدار 28 نقطة أساس إلى 2.03%، وزاد معدل التأخر في السداد لمدة 60 يومًا بمقدار 7 نقاط أساس إلى 0.62%.

وكانت الولايات الخمس التي شهدت أكبر زيادات ربع سنوية في معدل التأخر الإجمالي هي: داكوتا الجنوبية (124 نقطة أساس)، ونيو مكسيكو (61 نقطة أساس)، وهاواي (54 نقطة أساس)، وميسيسيبي (49 نقطة أساس)، ولويزيانا (49 نقطة أساس).

ورجح التقرير أن تعني الزيادة في البطالة زيادات أخرى في حالات التأخر في سداد الرهن العقاري، خاصة بالنسبة لمقترضي قروض إدارة الإسكان الفيدرالية.

أرقام

MENAFN09112023000202011048ID1107402560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث