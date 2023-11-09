ارتفاع معدلات التأخر فى سداد الرهن العقارى الأمريكى خلال الربع الثالث - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع معدل التأخر في سداد قروض الرهن العقاري على العقارات السكنية في الولايات المتحدة إلى نسبة معدلة موسميًا قدرها 3.62% من جميع القروض المستحقة في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
وبحسب تقرير جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفع معدل التأخر في السداد بمقدار 25 نقطة أساس عن الربع الثاني من العام الجاري، وبزيادة 17 نقطة أساس عن العام الماضي، كما زادت نسبة القروض التي بدأت فيها إجراءات الحجز على الرهن بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.14%.
وعلى أساس فصلي، ارتفع معدل التأخر في السداد لمدة 30 يومًا بمقدار 28 نقطة أساس إلى 2.03%، وزاد معدل التأخر في السداد لمدة 60 يومًا بمقدار 7 نقاط أساس إلى 0.62%.
وكانت الولايات الخمس التي شهدت أكبر زيادات ربع سنوية في معدل التأخر الإجمالي هي: داكوتا الجنوبية (124 نقطة أساس)، ونيو مكسيكو (61 نقطة أساس)، وهاواي (54 نقطة أساس)، وميسيسيبي (49 نقطة أساس)، ولويزيانا (49 نقطة أساس).
ورجح التقرير أن تعني الزيادة في البطالة زيادات أخرى في حالات التأخر في سداد الرهن العقاري، خاصة بالنسبة لمقترضي قروض إدارة الإسكان الفيدرالية.
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