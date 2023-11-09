ارتفاع معدلات التأخر فى سداد الرهن العقارى الأمريكى خلال الربع الثالث - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل التأخر في سداد قروض الرهن العقاري على العقارات السكنية في الولايات المتحدة إلى نسبة معدلة موسميًا قدرها 3.62% من جميع القروض المستحقة في نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وبحسب تقرير جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفع معدل التأخر في السداد بمقدار 25 نقطة أساس عن الربع الثاني من العام الجاري، وبزيادة 17 نقطة أساس عن العام الماضي، كما زادت نسبة القروض التي بدأت فيها إجراءات الحجز على الرهن بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.14%.

وعلى أساس فصلي، ارتفع معدل التأخر في السداد لمدة 30 يومًا بمقدار 28 نقطة أساس إلى 2.03%، وزاد معدل التأخر في السداد لمدة 60 يومًا بمقدار 7 نقاط أساس إلى 0.62%.

وكانت الولايات الخمس التي شهدت أكبر زيادات ربع سنوية في معدل التأخر الإجمالي هي: داكوتا الجنوبية (124 نقطة أساس)، ونيو مكسيكو (61 نقطة أساس)، وهاواي (54 نقطة أساس)، وميسيسيبي (49 نقطة أساس)، ولويزيانا (49 نقطة أساس).

ورجح التقرير أن تعني الزيادة في البطالة زيادات أخرى في حالات التأخر في سداد الرهن العقاري، خاصة بالنسبة لمقترضي قروض إدارة الإسكان الفيدرالية.

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