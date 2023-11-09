مرسيليا تتحول لربح 41.9 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إلى ربح 41.9 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بخسائر 13.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما انخفضت إيرادات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 171.7 مليون جنيه، مقابل 259.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وتبلغ قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين 20.76 جنيه بما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.1 جنيه للسهم، على أن يتم التوزيع على دفعتين متساويتين.

ووافقت الجمعية على القوائم المالية المستقلة المدققة، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

تحولت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إلى ربح 52.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 16.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 138.2 مليون جنيه، مقابل 92.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت ارتفعت خسائر شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 14.6 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 14.44 مليون جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة من 2022.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 11.1 مليون جنيه، مقابل 28.1 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، على تعديل مادتين بالنظام الأساسي للشركة.

وقررت العمومية تعديل المواد 3 و40 من النظام الأساسي للشركة.

وتحولت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري إلى خسارة 153.2 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 26.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 466.93 مليون جنيه، مقابل إيرادات 546.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت صدقت الجمعية غير العادية لشركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1 جنيه إلى 50 قرشاً.

وأوضحت الشركة أنه بذلك يصبح عدد الأسهم الموزع عليها رأسمال الشركة 207.64 مليون سهم.

ووافقت العمومية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

فيما اعتمدت العمومية العادية، عقود التأجير التمويلي مع شركة Ui finance للتأجير التمويلي.

كما قررت المصادقة على العقود والمعاملات التي تمت من مجلس الإدارة خلال الفترة.