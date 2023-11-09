10 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على محيط مدارس الإيواء بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على محيط مدارس الإيواء في مدينة غزة.



ولليوم الـ34 من الحرب على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع.

وأسفر عدوان الاحتلال عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من النساء والأطفال.