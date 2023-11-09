Thursday, 09 November 2023 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على محيط مدارس الإيواء بغزة

11/9/2023 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على محيط مدارس الإيواء في مدينة غزة.


ولليوم الـ34 من الحرب على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع.

وأسفر عدوان الاحتلال عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من النساء والأطفال.

MENAFN09112023000208011052ID1107401797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث