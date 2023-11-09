10 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على محيط مدارس الإيواء بغزة

10 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على محيط مدارس الإيواء بغزة
التاريخ
11/9/2023 10:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على محيط مدارس الإيواء في مدينة غزة.
ولليوم الـ34 من الحرب على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع.
وأسفر عدوان الاحتلال عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من النساء والأطفال.
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