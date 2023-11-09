الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع شهداء جنين إلى 10

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها .



وقالت الوزارة في بيان إن 10 شهداء وأكثر من 20 جريحا سقطوا اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال في جنين.



واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اليوم جنين للمرة الثانية خلال ساعات، ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

