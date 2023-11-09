الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع شهداء جنين إلى 10

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها .
وقالت الوزارة في بيان إن 10 شهداء وأكثر من 20 جريحا سقطوا اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال في جنين.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اليوم جنين للمرة الثانية خلال ساعات، ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.
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