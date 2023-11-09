Thursday, 09 November 2023 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع شهداء جنين إلى 10

11/9/2023 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها .


وقالت الوزارة في بيان إن 10 شهداء وأكثر من 20 جريحا سقطوا اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال في جنين.


واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اليوم جنين للمرة الثانية خلال ساعات، ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.


MENAFN09112023000208011052ID1107401796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث