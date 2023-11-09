قبيل القمة العربية .. أمير قطر يزور الإمارات

قبيل القمة العربية .. أمير قطر يزور الإمارات
التاريخ
11/9/2023 10:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى أبوظبي في زيارة لدولة الإمارات.
وأضاف الديوان الأميري، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يرافق بن حمد في زيارته إلى أبوظبي، وذلك قبيل القمة العربية الطارئة المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض بعد غدٍ السبت.
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