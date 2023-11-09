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قبيل القمة العربية .. أمير قطر يزور الإمارات

11/9/2023 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى أبوظبي في زيارة لدولة الإمارات.


وأضاف الديوان الأميري، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يرافق بن حمد في زيارته إلى أبوظبي، وذلك قبيل القمة العربية الطارئة المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض بعد غدٍ السبت.


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