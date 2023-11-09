مزايا المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper التي أسقطها الحوثيون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقط الحوثيون طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 Reaper قبالة سواحل اليمن تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون دولار.ويستخدم سلاح الجو الأمريكي المسيرة بالأساس لجمع المعلومات، لكن يمكن أيضا تسليحها واستخدامها ضد أهداف "متحركة عالية القيمة وحساسة"، نظرا لأنظمة أسلحتها وقدرتها على مراقبة المنطقة لفترة طويلة من الزمن.



وطائرة "Reaper" قادرة على مراقبة العدو وضربه، وهذه الاستخدامات المزدوجة أكسبتها لقب "الصياد القاتل" في الدوائر العسكرية. تقدر قيمة الطائرة بحوالي 30 مليون دولار، ونفذت الطائرة أول رحلة في 2 فبراير 2001.



تم استخدامها بشكل مكثف في أفغانستان، وجرى اغتيال مصطفى أبو اليزيد القيادي في تنظيم "القاعدة" الإرهابي، بضربة من مثل هذه الطائرة، كما ذُكر أنه تم اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم ‏سليماني، بصاروخ عالي الدقة من هذه الطائرة في أوائل عام 2020 في العراق.



قامت شركة جنيرال أتوميكس عام 2000 بتطوير طائرتها بدون طيار من نوع "MQ-1 Reaper" لتصبح "MQ-9 Reaper"، وهي أكبر وأشد قدرة على حمل القذائف، يحركها محرك توربو قدرته 900 حصان (670 كيلووات).

وقامت الولايات المتحدة بتدشين أول سرب من هذه الطائرة من نوع "Reaper" (سرب هجومي 42) في قاعدة كريخ للقوات الجوية بنيفادا عام 2006.



تمتلك القوات الجوية الأمريكية 28 طائرة من هذا النوع، ومن المنتظر زيادة عددهم إلى نحو 90 طائرة خلال السنوات القادمة. كما يعمل في سلاح الطيران الأمريكي نحو 200 طائرة بدون طيار من نوع "Predator".



يبلغ وزن الطائرة نحو 5 طن وتستطيع حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 7و1 طن، وهي تعمل على مدى 3000 كيلومتر.

RT