شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على شارع الشفاء بغزة

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على شارع الشفاء بغزة
التاريخ
11/9/2023 10:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بجروح إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع الشفاء غربي غزة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على المنصات عددا من الشهداء والجرحى وهم ملقون على الأرض بعد إصابتهم بالقصف الإسرائيلي على شارع الشفاء.
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