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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على شارع الشفاء بغزة

11/9/2023 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بجروح إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع الشفاء غربي غزة.


وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على المنصات عددا من الشهداء والجرحى وهم ملقون على الأرض بعد إصابتهم بالقصف الإسرائيلي على شارع الشفاء.

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