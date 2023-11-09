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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية

11/9/2023 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية عن مهاجمة موقع المطلة بالأراضي المحتلة على الحدود اللبنانية بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏


وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الخميس أنها ‏استهدفت قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية تربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) ‏بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة.‏


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