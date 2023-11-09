بيان صادر عن المقاومة الإسلامية

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية
التاريخ
11/9/2023 10:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية عن مهاجمة موقع المطلة بالأراضي المحتلة على الحدود اللبنانية بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الخميس أنها استهدفت قوة مشاة إسرائيلية مؤللة في قرية تربيخا اللبنانية المحتلة ( وادي شوميرا) بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها اصابات مباشرة.
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