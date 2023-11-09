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قوات الاحتلال تقتحم منطقة البالوع في مدينة البيرة

11/9/2023 10:10:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) البيرة/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، منطقة البالوع في مدينة البيرة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البالوع، وأغلقت شارع البيرة- نابلس بالاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين.
وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال أزالت عددا من صهاريج المحروقات المركونة على جانب الشارع.

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