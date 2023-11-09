قوات الاحتلال تقتحم منطقة البالوع في مدينة البيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
البيرة/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، منطقة البالوع في مدينة البيرة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البالوع، وأغلقت شارع البيرة- نابلس بالاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين.
وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال أزالت عددا من صهاريج المحروقات المركونة على جانب الشارع.
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