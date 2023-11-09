5 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
وكانت قوات إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين، أصيب إثرها 5 مواطنين بالرصاص الحي.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة خاصة من الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين، وسط وصول لتعزيزات عسكرية.
MENAFN09112023000205011050ID1107401790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.