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5 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

11/9/2023 10:10:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين، أصيب إثرها 5 مواطنين بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة خاصة من الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين، وسط وصول لتعزيزات عسكرية.


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