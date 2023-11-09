5 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين، أصيب إثرها 5 مواطنين بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة خاصة من الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين، وسط وصول لتعزيزات عسكرية.



