دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يواصل أرقامه القياسية وثنائية كين تخطف الأضواء في الجولة الرابعة

مع إسدال الستار على فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ارتفع عدد الفرق المتأهلة رسميا إلى الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة إلى 6 فرق مقابل خروج 6 فرق رسميا من سباق التأهل إلى الدور الثاني، بغض النظر عن نتائج الجولتين المتبقيتين في دور المجموعات.

واختتمت فعاليات الجولة الرابعة مساء أمس الأربعاء بتأهل فرق بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني إلى الدور الثاني.

ولحقت هذه الفرق بمانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب ولايبزج الألماني، اللذين تأهلا رسميا عبر المباريات، التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء ضمن نفس الجولة.

ومع تأهل بايرن ميونخ أمس، اجتذب الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم الفريق مزيدا من الأضواء بفضل هدفيه، اللذين قاد بهما الفريق للفوز على جالطة سراي التركي 2-1، ما دفع زميله المخضرم مانويل نوير إلى وصفه بـ"الظاهرة".

كما قال توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ: "أداء اللاعب ينم عن نفسه. لا توجد كلمات يمكن بها التعبير عما يقوم به" في إشارة إلى نجاح كين في تسجيل 19 هدفا خلال أول 15 مباراة رسمية له مع الفريق، منذ أن انتقل إليه في صيف هذا العام قادما من توتنهام الإنجليزي.

وقال كين: "أعشق تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات. كانت ليلة مميزة. لست مندهشا ولكنني سعيد"، مؤكدا أن سجله التهديفي مع بايرن لم يكن مفاجأة بالنسبة له ولكنه منحه سعادة كبيرة.

ورفع كين رصيده إلى 25 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا يتفوق عليه في هذا الرصيد من اللاعبين الإنجليز سوى واين روني (30 هدفا) ورحيم ستيرلنج (27 هدفا) .

وإلى جانب الأرقام القياسية والمهمة، التي حققها مانشستر سيتي من خلال انتصاره على يانج بويز السويسري أمس الأول الثلاثاء، شهدت مباراة بايرن ميونخ أمام جالطة سراي أمس عددا من الأرقام القياسية أيضا، ومنها تمديد بايرن للرقم القياسي المسجل باسمه في عدد الانتصارات المتتالية بدور المجموعات على مدار تاريخ مشاركاته بالبطولة إلى 17 انتصارا.

كما مدد الفريق الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية التي يحافظ فيها أي فريق على سجله خاليا من الهزائم بدور المجموعات إلى 38 مباراة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، أعاد كوبنهاجن الدنماركي الضغوط على مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتغلب عليه 4-3 ليتراجع الفريق الإنجليزي إلى المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط من 4 مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من كوبنهاجن وجالطة سراي.

وسجل المهاجم الدنماركي الشاب راسموس هويلوند ثنائية لفريقه مانشستر يونايتد في هذه المباراة ليصبح أول لاعب يسجل 5 أهداف لمانشستر يونايتد في أول 4 مباريات له مع الفريق بدوري الأبطال.

ولكن روني بردجي (17 عاما و358 يوما)، خطف قسطا كبيرا من الأضواء من هويلوند بتسجيل هدف الفوز لفريق كوبنهاجن؛ حيث أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في شباك مانشستر يونايتد بدوري الأبطال.

وشهدت باقي مباريات الأمس، فوز أرسنال الإنجليزي على أشبيلية الإسباني 2-0 وآيندهوفن الهولندي على لانس الفرنسي 1-0 في المجموعة الثانية، وريال مدريد الإسباني على سبورتنج براجا البرتغالي 3-0 وتعادل نابولي الإيطالي مع يونيون برلين الألماني 1-1، وفوز ريال سوسييداد الإسباني على بنفيكا البرتغالي 3-1 وانتر ميلان الإيطالي على مضيفه ريد بول سالزبورج 1-0.

وكانت هذه الجولة بمثابة (الإياب) لمباريات الجولة الثالثة؛ حيث جمعت مبارياتها بين طرفي كل مباراة في الجولة الثالثة، التي أقيمت قبل أسبوعين.

ونجحت 9 فرق في تحقيق الفوز بكل من مباراتي الذهاب والإياب فيما حققت 8 فرق الفوز في إحدى الجولتين مقابل الخسارة في الجولة الأخرى أمام نفس المنافس.

وشهدت الجولة الرابعة 44 هدفا في 16 مباراة، مقابل 46 هدفا في 16 مباراة أيضا بالجولة الثالثة.

ومع انتهاء فعاليات الجولة الرابعة، انحصر الصراع بين 20 فريقا على المقاعد الـ10 الباقية في الدور الثاني بالبطولة، وهو ما ستحسمه الجولتان المتبقيتان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز