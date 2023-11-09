ميسي ينضم لقائمة لاعبي كرة القدم المستثمرين في مجال الألعاب الإلكترونية

أعلن لاعب كرة القدم الأرجنتيني المعتزل كون أغويرو دخول صديقه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي حاليا، شريكا له في ملكية فريق "كرو إيسبورتس" الذي أسسه في 2020.

لينضم ميسي بذلك لقائمة لاعبي كرة القدم المستثمرين في مجال الألعاب الإلكترونية.

وقال أغويرو الذي أسس الفريق عام 2020 في بث مباشر: "يجب أن أبلغكم أنني لم أعد مالك كرو، أصبحنا اثنين الآن".

ويعد فريق "كرو إي سبورتس" أحد أكثر المشروعات التي تحظى بمتابعين في مجال الألعاب الإلكترونية بأميركا اللاتينية.

وقد أنشئت منذ أكثر من 3 سنوات بعد بزوغ نجم أغويرو كصانع محتوى، وخاصة على منصة "تويتش".

ويحظى هذا فريق "كرو" بأقسام متنوعة في ألعاب مختلفة مثل "ليغ أوف ليجندز، روكيت ليغ" وغيرهما.

ويعد انضمام ميسي إلى هذا الفريق خبرا رائعا لصناعة الألعاب الإلكترونية، لأن التقارير تكشف أن الأخيرة ليست في أفضل حالاتها.

ويؤمل أن يساعد انضمام ميسي، إلى هذا العالم، في استقرارها ووضعها على الخريطة بشكل أكبر.

ويمتلك عدد من اللاعبين الإسبان فرق ألعاب إلكترونية، بينهم البرازيلي كاسيميرو، والإسبانيون ديفيد دي خيا وأزبيليكويتا وجيرارد بيكيه.

ويرتبط ميسي وأغويرو بعلاقة صداقة طويلة تمتد من منتخبات الناشئين وصولا إلى المنتخب الأول.





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