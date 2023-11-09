ريال مدريد يمدد عقد نجمه الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي حتى 2029



توصل نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، لاتفاق مع نجمه الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي لتمديد تعاقده مع الفريق.

وأعلن الريال على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم أنه اتفق مع فالفيردي على تمديد تعاقد اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 2029.

وانضم فالفيردي للريال في يوليو 2016، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، وأصبح في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

ولعب فالفيردي 220 مباراة مع الفريق الأبيض بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وتوج بتسعة ألقاب، بواقع لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي

وكأس الملك، ولقبين بكأس العالم للأندية والدوري الإسباني والسوبر المحلي.

وحصل فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني عام 2020 وجائزة الكرة الفضية في مونديال الأندية مطلع العام الحالي.

وفي الموسم الجاري، شارك فالفيردي في 16 مباراة بجميع البطولات حتى الآن، بإجمالي 1252 دقيقة، أحرز خلالها هدفا وحيدا وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن الريال يحتل المركز الثاني الآن في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين خلف جيرونا، الذي يتربع على الصدارة، بعد مرور 12 مرحلة على انطلاق النسخة الحالية من المسابقة.

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