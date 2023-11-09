8 شركات كورية جنوبية تقنية تسعى إلى التوسع في المنطقة عبر دبي

وقعت 8 شركات كورية جنوبية تقنية ناشئة منضوية تحت «الوكالة الوطنية لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية، (NIPA)» اتفاقيات وعقدت مشاورات مع مؤسسات وشركات إماراتية وإقليمية بهدف توسيع انتشارها وتوفير التقنيات والابتكارات في دولة الإمارات والمنطقة.

وكشفت الشركات الكورية الجنوبية خلال معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، الذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً عبر جناح «ك-ميتافيرس» عن التطور التقني الكبير في كوريا الجنوبية في قطاع «الميتافيرس»، حيث سلطت الضوء على أحدث ما وصلت التقنية في القطاع على مستوى العالم.

وشكل «إكسباند نورث ستار»، فرصة الشركات الكورية المعروفة بتقديمها برامج وخدمات إنسانية تحويلية، وتكنولوجيات متقدمة تستعد لإعادة تشكيل المستقبل وإشعال الأمل لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

واستعرضت الشركات العديد من التقنيات المتطورة، حيث قدمت شركة «ماند روبوتك» يداً كهربائية عضلية للمعاقين ولمصابي الحوادث لمساعدتهم على ممارسة الأعمال بسلاسة ووفرت «برينديك» برامج تقنية تحول الصوت إلى غناء بعدة لغات.

وقدمت شركة «دييب برين» تقنية تحول النص المكتوب إلى فيديو خلال 5 دقائق، فيما وفرت شركة «هيحين» أحدث الألعاب المتطورة وطرحت شركة «آي جي آي إس» حلولاً متقدمة للطائرات بدون طيار.

وأطلقت شركة «بكسل رو» تطبيقات لإجراء فحوصات البصر في المنزل، وطرحت «تريببتوز» منصة تمكن المسافرين من مشاركة فيديوهات للرحلات السياحية.

ودخلت «ماند روبوتك» و«ترو ليمبس» في شراكة تكافلية تستهدف البحث والتطوير والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما «آي جي آي اس» و«إل جي درونز» فأنشأت اتحاداً لمشاريع في الهند.