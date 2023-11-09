رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. أمير قطر يصل الإمارات في زيارة أخوية



وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال كل من..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وسعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى قطر.

ويرافق صاحب السمو أمير قطر خلال الزيارة..معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين وسعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.