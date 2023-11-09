اصوات انفجار في ام الرشراش المحتلة
التاريخ
11/9/2023 9:23:46 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت
مصادر عبرية ، عصر الخميس ، عن سماع دوي
انفجار ضخم في "إيلات".
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