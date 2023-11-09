مسيرتان تستهدفان قاعدة أمريكية بأربيل

(MENAFN
- Khaberni) أفادت وسائل اعلام روسية في العراق بأن مسيرتين مفخختين استهدفتا قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في مطار حرير بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.
وأضافت أنه حسب معلومات مكافحة الإرهاب في كردستان، وقع الاستهداف الأول عند الساعة 23:30 من ليلة أمس الأربعاء، أعقبه استهداف آخر عند الساعة 00:40 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وأشار إلى عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية في القاعدة التي تضم جنودا أمريكيين.
وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل و"حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، حيث هددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة أمريكية في مدينة الحسكة السورية، وقاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري.
ومنذ 17 أكتوبر، تعرضت القواعد الأمريكية والمواقع الأخرى في سوريا والعراق "للهجوم 41 مرة"، وتتهم واشنطن "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران" بالقيام بذلك.
وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، إن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.
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