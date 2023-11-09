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مسيرتان تستهدفان قاعدة أمريكية بأربيل

11/9/2023 9:23:46 AM
(MENAFN- Khaberni) أفادت وسائل اعلام روسية في العراق بأن مسيرتين مفخختين استهدفتا قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في مطار حرير بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأضافت أنه حسب معلومات مكافحة الإرهاب في كردستان، وقع الاستهداف الأول عند الساعة 23:30 من ليلة أمس الأربعاء، أعقبه استهداف آخر عند الساعة 00:40 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية في القاعدة التي تضم جنودا أمريكيين.

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل و"حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، حيث هددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة أمريكية في مدينة الحسكة السورية، وقاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري.

ومنذ 17 أكتوبر، تعرضت القواعد الأمريكية والمواقع الأخرى في سوريا والعراق "للهجوم 41 مرة"، وتتهم واشنطن "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران" بالقيام بذلك.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، إن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.

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