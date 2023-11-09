1118 مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ بدء العدوان على عزة

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة ، ان الاحتلال ارتكب 1118 مجزرة بحق العائلات منذ بدء العدوان.

وبين القدرة في مؤتمر صحفي ، الخميس ، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 10812 شهيدًا بينهم 4412 طفلًا و2918 من النساء و667 مسنًا و26905 مصابين.

وأشار القدرة الى وجود2650 بلاغًا عن مفقودين منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.

وبين القدرة ان 900 ألف من سكان غزة وشمالي القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية.





واعلن القدرة توقف مستشفى العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال في غزة بسبب نفاذ الوقود والقصف.



