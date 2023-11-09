1118 مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ بدء العدوان على عزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة ، ان الاحتلال ارتكب 1118 مجزرة بحق العائلات منذ بدء العدوان.
وبين القدرة في مؤتمر صحفي ، الخميس ، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 10812 شهيدًا بينهم 4412 طفلًا و2918 من النساء و667 مسنًا و26905 مصابين.
وأشار القدرة الى وجود2650 بلاغًا عن مفقودين منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.
وبين القدرة ان 900 ألف من سكان غزة وشمالي القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية.
واعلن القدرة توقف مستشفى العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال في غزة بسبب نفاذ الوقود والقصف.
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