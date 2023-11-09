تبرع تشيكي لمستشفى البشير

MENAFN - Khaberni) خبرني - وقعت وزارة الصحة اليوم الخميس، عقد تبرع مالي بين الحكومتين الأردنية والتشيكية، يتم بموجبه تزويد مستشفى البشير بمعدات طبية بقيمة 171 ألف دينار.

ووقّع العقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والسفير التشيكي لدى الأردن الكساندر سبوريش.

وأعرب الوزير الهواري عن تقدير الحكومة الأردنية للحكومة التشيكية على الدعم المقدم والذي يعود بالنفع على مستشفى البشير ومتلقي الخدمة الصحية في المستشفى.

من جهته، قال السفير سبوريش إن التبرع يأتي ضمن برنامج إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط عن الفترة 2022- 2024.

وأعرب عن حرص بلاده على دعم قطاع الصحة من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع قدرة المستشفى وتسهيل التعامل مع التدفق المتزايد للمرضى.