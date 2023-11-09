مشاركة فاعلة لـ «كارتر آند وايت» في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023

تشارك شركة كارتر آند وايت الإماراتية في فعاليات الدورة الخامسة من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023»، الذي يقام خلال الفترة 9-12 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي للمعارض.

وشهد جناح الشركة منذ اليوم الأول للمعرض إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث حرصت «كارتر آند وايت» على عرض أحدث أكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت، إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة، مثل أغطية الأسرّة والمناشف والملابس التي تناسب مختلف الأعمار، وتستخدم في القوارب واليخوت.

وأكد مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت، أهمية المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يعتبر منصة مثالية لتمكين الشركات المحلية والعالمية من تعزيز حضورها في أسواق دول المنطقة، حيث يتيح لها فرصة عرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمهتمين بالمنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك، واليخوت والقوارب والرياضات المائية.

وذكر السركال أن أبوظبي نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، حيث تستقطب عبر هذا الحدث الدولي الهام، الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب المئات من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وكشف السركال أن الطلب على أكسسوارات ومستلزمات اليخوت والقوارب، يسجل ارتفاعاً متواصلاً، خاصة مع تحضيرات واستعدادات ملاك وأصحاب اليخوت للسفر والتنقل والاستجمام في المواسم المتعددة.

وأفاد بأن المعرض شكّل مناسبة هامة لتلقي العديد من الطلبات من ملاك وشركات إدارة اليخوت والقوارب، لتزويدها بأحدث الأكسسوارات والمستلزمات التي تتولى الشركة تصميمها وتصنيعها، حيث تتمتع بجودة عالية، وفخامة لا مثيل لها.

وذكر السركال أن كارتر آند وايت، قد حرصت على المشاركة في هذا الحدث الهام، كونها شركة إماراتية وطنية متخصصة بتصميم وتصنيع الأكسسوارات والمستلزمات الخاصة باليخوت، مشيراً إلى أن هذه المشاركة قد سجلت إقبالاً على منتجات الشركة من قبل المشاركين والحضور، وفتحت آفاقاً للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب.

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