أرباح «إعمار العقارية» تقفز 42% في 9 أشهر إلى 8.2 مليارات درهم

سجلت شركة إعمار نمواً في صافي الأرباح بنسبة 42% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مع مبيعات عقارية بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم بارتفاع 16%، فيما وصل حجم مبيعات إعمار العقارية المتراكمة إلى 69.5 مليار درهم، والتي من شأنها تعزيز الإيرادات المستقبلية، فيما سجلت الإيرادات المتكرّرة نمواً 26% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين والانتعاش القوي في قطاع السياحة.





إعمار العقارية

وسجلت إعمار العقارية في الأشهر التسعة الأولى من 2023 إيرادات بلغت 18.4 مليار درهم، حيث بلغ صافي الأرباح 8.2 مليارات درهم أي بنمو بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ويعود الأداء الثابت للشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي. كما حققت إعمار نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بزيادة 29% ، حيث بلغت قيمة 10.8 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023، بأداء يتخطى بشكل كبير الأداء الذي سجلته في الفترة نفسها من العام 2022.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار» نتائجنا هي شهادة على سعي إعمار الدائم نحو التميز والابتكار. فمع استمرار الازدهار في قطاع السياحة، وإطلاق معالم جديدة مثل «تشايناتاون» في دبي مول، والنهج الإيجابي في مبيعاتنا العقارية، ترسخ التزامنا تجاه جميع عملائنا، وتحسن تصنيفنا الانتمائي يعكس استثماراتنا الناجحة». وأضاف: «مع اقترابنا من نهاية العام، نجدد ثقتنا وتركيزنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا وأصحاب المصلحة».





إعمار للتطوير

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أعلنت شركة إعمار للتطوير عن إيرادات بلغت 7.4 مليارات درهم (2 مليار دولار) وحققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 4.5 مليارات درهم 01.2 مليار دولار )، بنمو قدره 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

حافظت «إعمار للتطوير» على زخم ارتفاع بمبيعاتها العقارية في الربع الثالث من عام 2023، حيث زادت مبيعات الشركة 25% مع وصول القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 28.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقارنة بمبلغ 23.2 مليار درهم بالفترة نفسها عام 2022. وجاء هذا الأداء نتيجة لإطلاق إعمار الناجح لـ 20 مشروعاً عقارياً في عدد من مجتمعاتها العمرانية الرئيسية، والتي من شأنها أن تشكّل أساساً قوياً للإيرادات المرتقبة في المستقبل.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حققت شركة «إعمار للتطوير» أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 4.5 مليارات درهم، بينما وصل صافي الربح إلى 4.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 36% و43% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة إلى 59.6 مليار درهم سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.





تسليم المشاريع

في الأشهر التسعة الأولى من 2023، قامت شركة «إعمار للتطوير» بتسليم قرابة 7.800 وحدة سكنية عبر مواقعها الرئيسية المختلف، بما فيها وسط مدينة دبي، ودبي كريك هاربور، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، وإعمار بيتشفرونت، ومرسى دبي، وإعمار الجنوب، وبنهاية شهر سبتمبر من عام 2023، تكون إعمار قد قامت بتسليم أكثر من 66.000 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 27.000 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في دولة الإمارات.





مراكز التسوق

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجلت عمليات إعمار لإدارة المراكز التجارية والبيع بالتجزئة والتأجير التجاري بإيرادات بلغت 4.3 مليار درهم. خلال نفس الفترة، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 3.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 وبعد استبعاد الربح الناتج عن بيع نمشي في الربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 700 مليون درهم. ويعود هذا النجاح إلى مبيعات المستأجرين القوية التي نمت بنسبة حوالي 25% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2022. كما حققت أصول المراكز التجارية لدينا متوسط معدل إشغال مرتفع بلغ 97%.





إعمار الدولية

سجلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية مبيعات عقارية بلغت 2.2 مليار درهم وعائدات بلغ مجموعها 2.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023. وأنت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، علما أن عائدات العمليات العقارية الدولية تشكل 11% من إجمالي إيرادات إعمار.





إعمار للضيافة والترفيهية والتسلية

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 2.5 مليار درهم، بنمو نسبته 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمر في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي. حيث حققت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات، بما في ذلك الفنادق المدارة من قبلها، متوسط إشغال بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2023.





الأعمال ذات العوائد المتكررة

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2023، سجلت النتائج المالية زيادة في إيراداتها المتكررة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (أي الأشهر التسعة الأولى)، بعد استبعاد نمشي، التي تم بيعها في فبراير 2023، وقد أنتجت محفظة الشركة من الإيرادات المتكررة، والتي تشمل المراكز التجارية، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري، إيرادات مجتمعة بلغت 6.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يمثل 37% من إجمالي إيرادات إعمار.

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