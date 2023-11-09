Thursday, 09 November 2023 06:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.3مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

11/9/2023 9:23:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر " العالمية القابضة" و"الخليج للملاحة" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 909.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و403.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 296.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.516 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و662.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 234.1 مليون درهم وأغلق عند 400 درهم رابحاً 0.13%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 114.1 مليون درهم وأقفل عند 18.8 درهم، ثم "كيو القابضة" جاذباً 87.7 مليون درهم ليقفل عند 3.4 درهم مرتفعاً بنسبة 3.34%.

وفي سوق دبي، تصدر "الخليج للملاحة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 106.3 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.12 درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 46.3 مليون درهم ليغلق عند 6.8 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 25.5 مليون درهم ليقفل عند 17.8 درهم، مرتفعاً بنسبة 0.56%.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN09112023000110011019ID1107401611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث