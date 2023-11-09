1.3مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات



استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر " العالمية القابضة" و"الخليج للملاحة" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 909.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و403.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 296.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.516 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و662.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 234.1 مليون درهم وأغلق عند 400 درهم رابحاً 0.13%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 114.1 مليون درهم وأقفل عند 18.8 درهم، ثم "كيو القابضة" جاذباً 87.7 مليون درهم ليقفل عند 3.4 درهم مرتفعاً بنسبة 3.34%.

وفي سوق دبي، تصدر "الخليج للملاحة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 106.3 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.12 درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 46.3 مليون درهم ليغلق عند 6.8 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 25.5 مليون درهم ليقفل عند 17.8 درهم، مرتفعاً بنسبة 0.56%.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز