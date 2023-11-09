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بتواجد «فتوح» و«صبحي»..الاعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون

11/9/2023 9:23:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضمت قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم النهائية 25 لاعباً لمعسكر مباراتي جيبوتي وسيراليون المقررتين يومي 16 و19 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة ثنائي الزمالك أحمد فتوح والحارس محمد صبحي اللذان تردد استبعادهما في الأيام القليلة الماضية.

وضمت القائمة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

في وسط الملعب: طارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وأمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومصطفي فتحي وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبيريا في الرابعة عصراً.


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