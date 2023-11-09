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كاف يعلن بدء بيع تذاكر أمم أفريقيا السبت المقبل

11/9/2023 9:23:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بدء إطلاق تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار في يناير المقبل.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أنه سيتم بدء المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر يوم السبت المقبل.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية التي يتم فيها بيع التذاكر قبل فترة من انطلاق البطولة، لمنح الفرصة للجماهير لحجز مقاعدها مبكرا، لمباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11فبراير المقبل.

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