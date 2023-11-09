ماكرون يحث إسرائيل على حماية المدنيين في غزة.. ويدعو إلى هدنة انسانية

ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل حماية المدنيين في غزة، وكرر الدعوة لهدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات لمن يحتاجون إليها.

وقال ماكرون أمام مؤتمر لمساعدات غزة عقد في باريس يوم الخميس إن "جميع الأرواح لها قيمة متساوية" وإن مكافحة الإرهاب "لا يمكن تنفيذها أبدا دون قواعد" في حين أن حماية المدنيين "غير قابلة للتفاوض".

كما ذكر أنها بمهاجمتها إسرائيل في 7 أكتوبر، تتحمل حماس "مسؤولية تعريض الفلسطينيين لعواقب وخيمة"، مدافعا مجددا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ويجتمع مسؤولون من دول غربية وعربية، والأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، في باريس بهدف تقديم مساعدات عاجلة للمدنيين في قطاع غزة. وقال مكتب ماكرون إن السلطات الإسرائيلية لن تشارك.

وفر أكثر من 1.5 مليون شخص ــ أو نحو 70 بالمائة من سكان غزة ــ من منازلهم، وهناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 1.2 مليار دولار للاستجابة للأزمة في مناطق فلسطينية.

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