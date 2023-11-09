ساكسو بنك يتوقع «زلزالاً اقتصادياً» بتجاوز عائدات سندات الخزانة 5% خلال أشهر

توقع ساكسو بنك أن تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل انتعاشاً قبل نهاية العام مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسته الحالية، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تبشر بعائدات أعلى. يمكن النظر إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية الاسمية لمدة 10 سنوات على أنها تعبير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. من المتوقع أن يختتم الاقتصاد الأمريكي العام بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2%، ومؤشر أسعار المستهلك نحو 3.4%؛ وهذا أمر مبشر لعائدات السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز 5% بحلول نهاية العام أو بداية عام 2024، كما أن تباطؤ الاقتصاد نتيجة للتضخم في عام 2024 سيؤدي إلى انخفاض العوائد أيضاً؛ ومع ذلك فإن توقعات السوق بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بما قبل «كوفيد 19» ستوفر حداً أدنى للعائدات.

قالت ألثيا سبينوزي، خبيرة استراتيجيات الدخل الثابت في ساكسو بنك، لـ«البيان»: «تبرز أهمية تصريحات كريستوفر والر من كونه أحد الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة طوال هذا العام، ولغاية 2025، إضافة إلى كونه أحد الأصوات المتشددة داخل اللجنة، وهذا يعني أنه إذا كان يعتقد أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هو «زلزال» بالنسبة للاقتصاد، فقد يعني ذلك أن أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأقل تشدداً من والر، قد يدعمون سياسات نقدية أكثر حذراً. من المهم الانتباه إلى أن هذه التصريحات تم الإدلاء بها في سياق محاضرة حول البيانات الاقتصادية، وكنا قد تحدثنا مع أعضاء آخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، الذين قالوا إن التضخم لا يزال محور الاهتمام. وخير من يمثل هذا الاتجاه هو جولسبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعتدل، الذي قال إن خفض التضخم هو أولوية، وإن النمو الاقتصادي والوظيفي ليسا محط اهتمام الآن».

وأضافت خبيرة استراتيجيات الدخل الثابت في ساكسو بنك أن على سوق السندات استيعاب جميع التصريحات الصادرة عن أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والأهم من ذلك الحجم الكبير لإصدار السندات، حيث باعت وزارة الخزانة، أمس، سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 48 مليار دولار، وشهدت إقبالاً قوياً على الشراء، لكن يمكن للأمور أن تتغير اليوم وغداً في مزادات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 عاماً، حيث تتطلع الخزانة إلى بيع سندات بقيمة 40 مليار دولار، و24 مليار دولار على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، وما يقرب من ضعف متوسط هذه المدة خلال السنوات العشر التي سبقت جائحة «كوفيد 19»، إلا أن التيسير الكمي لم يزل قائماً في حينها. علاوة على ذلك، يحتاج المستثمرون إلى ميزانية تجارية لاستيعاب مثل هذه المدة الطويلة، وقد يؤدي الانخفاض الأخير في عائدات الأوراق المالية إلى تراجع الطلب عليها.

ويمكن للمستثمرين التطلع إلى زيادة الإقبال على السندات قصيرة الأجل، حيث من الواضح أن دورة الارتفاع قد انتهت، ومن غير المرجح أن تستمر العائدات في الارتفاع في الجزء الأمامي من منحنى العائد. بهذه الطريقة سيتمكن المستثمرون من الاستعداد لخفض أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، تقدم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين حلاً مربحاً للجانبين؛ في الوقت الحالي تقدم عائداً بنسبة 4.94%. من أجل أن يبدأ المستثمرون في خسارة الأموال، ستحتاج العائدات على هذا الأجل إلى الارتفاع فوق 200 نقطة أساس (6.95%)، وهو أمر غير محتمل إلى حد كبير.

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