بلدية دبي تُطلق مبادرة لتثبيت الملاحق السكنية المُنفذة بدون ترخيص في المنازل الخاصة بالمواطنين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت بلدية دبي مبادرةً لتثبيت الملاحق السكنية في منازل المواطنين ضمن الأراضي الخاضعة لتشريعات البلدية في الإمارة، وتهدف المبادرة التي تستمر طيلة شهر نوفمبر إلى تثبيت وضع الملاحق المُنفذة دون الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية دبي، إضافةً إلى التأكد من سلامة تلك الملاحق إنشائياً، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في إمارة دبي.
وتأتي المبادرة في إطار جهود البلدية للتأكد من عدم وجود خطورة إنشائية في الملاحق المُنفذة دون الحصول على ترخيص مسبق منها، إضافةً إلى تطبيق أفضل معايير الرقابة على أنشطة البناء، وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية في إمارة دبي الرامية إلى تعزيز جَودة الحياة وضمان أعلى مستويات السلامة العامة لجميع سكانها.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN09112023000110011019ID1107401605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.