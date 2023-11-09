بلدية دبي تُطلق مبادرة لتثبيت الملاحق السكنية المُنفذة بدون ترخيص في المنازل الخاصة بالمواطنين



أطلقت بلدية دبي مبادرةً لتثبيت الملاحق السكنية في منازل المواطنين ضمن الأراضي الخاضعة لتشريعات البلدية في الإمارة، وتهدف المبادرة التي تستمر طيلة شهر نوفمبر إلى تثبيت وضع الملاحق المُنفذة دون الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية دبي، إضافةً إلى التأكد من سلامة تلك الملاحق إنشائياً، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة لأعمال البناء في إمارة دبي.

وتأتي المبادرة في إطار جهود البلدية للتأكد من عدم وجود خطورة إنشائية في الملاحق المُنفذة دون الحصول على ترخيص مسبق منها، إضافةً إلى تطبيق أفضل معايير الرقابة على أنشطة البناء، وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية في إمارة دبي الرامية إلى تعزيز جَودة الحياة وضمان أعلى مستويات السلامة العامة لجميع سكانها.

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