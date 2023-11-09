بدولار واحد.. تذاكر طيران منخفضة التكلفة للغاية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أدى خلل في نظام Ti Gong بشركة طيران جنوب الصين إلى بيع تذاكر سفر مخفضة جداً بسعر 10 يوانات(1.37 دولار أمريكي).





وأكدت الشركة صلاحية تذاكر الطيران منخفضة التكلفة للغاية بسبب الخلل في النظام.

وأظهرت لقطة شاشة يوم الأربعاء أن تذكرة السفر من بكين إلى تشنغدو على الموقع الرسمي لشركة طيران جنوب الصين تكلف 10 يوانات فقط

(1.37 دولار

أمريكي) وفق تايمز أو انديا.

وأكدت شركة طيران جنوب الصين يوم الخميس أن جميع التذاكر المباعة خلال فترة عطل النظام يوم الأربعاء كانت صالحة ويمكن للركاب استخدامها بشكل طبيعي.

وفي مساء الأربعاء، أبلغ العديد من المستهلكين عن أسعار منخفضة (باستثناء تكاليف الوقود) تصل إلى 10 يوانات (1.37 دولار أمريكي) و20 يوانًا و30 يوانًا على العديد من رحلات شركة طيران جنوب الصين من وإلى مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية.

ويمكن شراء تذاكر الطيران منخفضة التكلفة هذه ليس فقط على تطبيق China Southern، ولكن أيضًا على عدد من منصات الطرف الثالث.

وقال العديد من العملاء إنهم نجحوا في شراء هذه التذاكر الرخيصة حوالي الساعة الثامنة مساءً وتم إصدارها لهم بشكل طبيعي.

وزعمت خدمة العملاء في شركة الطيران التي يقع مقرها الرئيسي في قوانغتشو أن تذاكر الطيران ذات الأسعار المنخفضة للغاية التي تم إصدارها في حوالي الساعة 8 مساءً في تلك الليلة كانت بسبب خلل في النظام ولم تعد متوفرة.