شاهد بالفيديو لحظة وقوع انفجار قوي في إيلات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن دوي انفجار قوي سمع في إيلات على البحر الأحمر.



بدورها أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع انفجار إيلات على أنه "حدث أمني".



وأفادت مصادر بأن طائرة مسيّرة انتحارية وقعت في إيلات مما أدى إلى انفجار قوي .