شاهد بالفيديو لحظة وقوع انفجار قوي في إيلات

شاهد بالفيديو لحظة وقوع انفجار قوي في إيلات
التاريخ
11/9/2023 9:12:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن دوي انفجار قوي سمع في إيلات على البحر الأحمر.
بدورها أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع انفجار إيلات على أنه "حدث أمني".
وأفادت مصادر بأن طائرة مسيّرة انتحارية وقعت في إيلات مما أدى إلى انفجار قوي .
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