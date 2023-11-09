وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10812

وأشار إلى أن 900 ألف من سكان غزة وشمالي القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية. وختم "أطلقنا نداءات استغاثة دون استجابة."

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