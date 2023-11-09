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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10812

11/9/2023 9:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة الى 10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين منذ بدء العدوان على غزة.
وأضاف القدرة بمؤتمر صحفي من مستشفى الشفاء عن توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال.


وتابع " الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بحق الجرحى والمرضى بالمستشفيات والأونروا أدارت ظهرها لسكان القطاع عموما وتركت الأطفال فيه دون تطعيم."


وأشار إلى أن 900 ألف من سكان غزة وشمالي القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية.
وختم "أطلقنا نداءات استغاثة دون استجابة."


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