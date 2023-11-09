فتح باب التقديم للموسم الـسادس عشر من برنامج "نجوم العلوم"

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 9 نوفمبر 2023- أعلن برنامج "نجوم العلوم"، التابع لمؤسسة قطر، الذي يحرص على تشجيع الابتكار العلمي وريادة الأعمال بين الشباب العربي، عن فتح باب التقديم للمشاركة في موسمه السادس عشر، داعيًا المبتكرين العرب الطموحين للانضمام إلى البرنامج وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول ملموسة.
وحصل على لقب أفضل مبتكر عربي في الموسم الـخامس عشر، مهندس الروبوتات، محمد عباس البومجداد من المملكة العربية السعودية، الذي ابتكر روبوتًا متسلقًا لمعاينة تصدع الأبنية، أطلق عليه اسم "وول بوت". وجرى تصميم هذا الروبوت خصيصًا لمراقبة المساحات العمودية الكبيرة، بحيث يمكن استخدامه لأغراض متعددة، بما في ذلك فحص السدود وناطحات السحاب والجسور لمعاينة أي تصدّعات، وأيضا لأجل أعمال التنظيف وأغراض أخرى في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو الخطرة.
وتعليقًا على هذا الفوز، قال محمد عباس البومجداد: "أنا فخور لكوني أصبحت أول سعودي يفوز بجائزة برنامج "نجوم العلوم". أهدي هذا الفوز لأبناء بلدي. هذه الرحلة لم تكن سهلة، بل واجهت خلالها الكثير من الصعوبات، لكنني سعيد بما حققته وباختراع النموذج الأولي لروبوت من شأنه أن يساعد المهندسين في جميع أنحاء العالم على معاينة مواقع البناء، ويمكنه أيضًا أن ينقذ أرواح الكثيرين كل عام. لا أعتقد أن هذا الاختراع كان ليرى النور لولا الدعم الذي حظيت به في برنامج "نجوم العلوم".
منذ عام 2009، وإدراكًا لأهمية تنشئة الجيل القادم من المبتكرين العرب من خلال التعاون والإرشاد العالمي، أنشأ برنامج "نجوم العلوم" عبر السنين شبكة واسعة من الشراكات المحلية والدولية. في هذا السياق نظم البرنامج هذا العام رحلة إلى هونغ كونغ للمتسابقين الثلاثة الذين بلغوا المرحلة النهائية للموسم الـخامس عشر، لاكتشاف مؤسسات تكنولوجية رائدة، مثل "سايبر بورت" و"مجمع هونغ كونغ للعلوم "، حيث أتيحت للمبتكرين فرصة المشاركة والتواصل مع مؤسسات التكنولوجيا الصاعدة، وبناء أواصر التعاون التي من شأنها الإسهام في بناء مستقبل أفضل في مجال التكنولوجيا والابتكار.
ويمثل مجتمع خريجي "نجوم العلوم"، الذي يضم 168 خريجًا من 18 دولة عربية، دليلاً على الإمكانات المتوفرة في المنطقة لتطوير العلم والابتكار. ومن بين قصص نجاح الخريجين، على سبيل المثال، تصنيف أحمد الغازي، الذي بلغ نهائيات الموسم الثاني، لتطويره لعصا المشي الذكية "كان غو"، ضمن لائحة مجلة "تايمز" لأفضل 200 اختراع لعام 2023.
شهد العام الماضي تتويج أول فائزة بلقب أفضل مبتكرة عربية في برنامج "نجوم العلوم"، سمية السيابي، التي دفعها شغفها بالحياة البحرية إلى ابتكار "مشروع معالجة المواد البلاستيكية الدقيقة"، الذي يمكنه حصر الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في المسطحات المائية الكبيرة والتخلص منها. وفي هذا السياق، قالت سمية: "بصفتي أمّا وباحثة علمية، أنا ممتنة للدعم الذي حظيت به في مجتمع برنامج "نجوم العلوم"، وهو ما شجّعني على تحقيق طموحاتي في مجال ريادة الأعمال. أشجع جميع المخترعين الطموحين على التقديم للمشاركة بالموسم المقبل، لأن هذا البرنامج التلفزيوني يمثّل منصة رائعة لتحويل رؤيتك إلى حقيقة، وبفضلها ستتمكّن من إحداث التغيير في العالم".
أما يوسف فرمي، خريج الموسم الرابع عشر للبرنامج، فهو يعمل حاليًا كمهندس رئيسي للبحوث والتطوير في تطبيقات البلازما الموجودة في الغلاف الجوي في شركة يوجد مقرها في فرنسا. ويشرف يوسف على إحداث تغيير في مجال صناعة السيارات، وذلك من خلال تطوير طريقة تقليدية لإنتاج غاز الهيدروجين باستخدام تقنية رائدة مستدامة تعرف باسم "شعلة البلازما المستمرة".
وعن رحلته في برنامج "نجوم العلوم"، قال يوسف فرمي: "لقد غيرت تجربتي كمتسابق في برنامج "نجوم العلوم" طريقة تفكيري. بصفتي أكاديميًا، كنت أعتقد أن تطوير جهاز مبتكر وفق معايير السوق سيستغرق سنوات. ومع ذلك، فقد منحني البرنامج، من خلال التواصل مع مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى، كل المعرفة والموارد التي أحتاجها لتسريع عملية الإنتاج، وتحويل فكرتي إلى منتج قابل للطرح في السوق في غضون ثلاثة أشهر فقط."
يمكن للراغبين بالمشاركة في الموسم السادس عشر من برنامج "نجوم العلوم" تقديم طلباتهم في موعد أقصاه يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على الموقع الإلكتروني . بإمكانكم معرفة المزيد حول الخريجين والاختراعات المشاركة في البرنامج والاستفادة من تجاربهم.
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