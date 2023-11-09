مزاد في نيويورك يشهد بيع لوحة للفنان العالمي بيكاسو ب 140 مليون دولار

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
بيعت لوحة رسمها الفنان بابلو بيكاسو عام 1932 وتحمل اسم“امرأة الساعة” بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك.
وتعد هذه اللوحة ثاني أغلى عمل لبيكاسو يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حققت اللوحة 139.4 مليون دولار، بحسب دار سوذبيز للمزادات.
وفي عام 2015، تم بيع لوحة“نساء الجزائر” (النسخة أو) لبيكاسو في مزاد علني في كريستيز في نيويورك مقابل 179 مليون دولار.
وذكرت دار سوذبيز أن اللوحة التي رسمت عام 1932، اشترتها هاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو في عام 1968.–العُمانية
MENAFN09112023007116015312ID1107401237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.