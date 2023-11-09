مزاد في نيويورك يشهد بيع لوحة للفنان العالمي بيكاسو ب 140 مليون دولار

الرياض – أصداف نيوز:

بيعت لوحة رسمها الفنان بابلو بيكاسو عام 1932 وتحمل اسم“امرأة الساعة” بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك.

وتعد هذه اللوحة ثاني أغلى عمل لبيكاسو يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حققت اللوحة 139.4 مليون دولار، بحسب دار سوذبيز للمزادات.

وفي عام 2015، تم بيع لوحة“نساء الجزائر” (النسخة أو) لبيكاسو في مزاد علني في كريستيز في نيويورك مقابل 179 مليون دولار.

وذكرت دار سوذبيز أن اللوحة التي رسمت عام 1932، اشترتها هاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو في عام 1968.–العُمانية