كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم وأسدود برشقات صاروخية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.
وأضافت الكتائب أنها قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.
وأفادت سابقا بأنها أوقعت قوة راجلة صهيونية في كمين محكم في جحر الديك واستهدافهم بقذيفة أفراد والاجهاز عليهم من مسافة صفر.
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