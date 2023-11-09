Thursday, 09 November 2023 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم وأسدود برشقات صاروخية

11/9/2023 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وأضافت الكتائب أنها قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.


وأفادت سابقا بأنها أوقعت قوة راجلة صهيونية في كمين محكم في جحر الديك واستهدافهم بقذيفة أفراد والاجهاز عليهم من مسافة صفر.


MENAFN09112023000208011052ID1107400921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث