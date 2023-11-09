الصليب الأحمر يصف الوضع في غزة بـالمروع

الصليب الأحمر يصف الوضع في غزة بـالمروع
التاريخ
11/9/2023 8:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إن الطواقم الطبية في غزة تعمل في ظروف مستحيلة منذ بداية الأزمة، وأضافت أن "ما رأيناه في قطاع غزة مروع".
وقال الصليب الأحمر في غزة سابقا إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.
وأكد على ضرورة السماح بتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح.
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