Thursday, 09 November 2023 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصليب الأحمر يصف الوضع في غزة بـالمروع

11/9/2023 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إن الطواقم الطبية في غزة تعمل في ظروف مستحيلة منذ بداية الأزمة، وأضافت أن "ما رأيناه في قطاع غزة مروع".


وقال الصليب الأحمر في غزة سابقا إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.


وأكد على ضرورة السماح بتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح.


MENAFN09112023000208011052ID1107400920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث